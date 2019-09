Lisb-On leva música eletrónica ao lisboeta Parque Eduardo VII a partir de sexta

O festival Lisb-On, dedicado à música eletrónica, regressa na sexta-feira ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, para a 6.ª edição, com um cartaz que inclui Róisin Murphy, Carl Craig, Moodymann, Horse Meet Disco e Marcel Dettmann.A festa no Jardim Sonoro, "num recanto especial" do Parque Eduardo VII, começa às 14h00, na sexta-feira, no sábado e no domingo, terminado à 01h00 do dia seguinte.O cartaz, "entre o chill out e o techno, sempre atento ao disco, house, jazz, soul, funk ou pop eletrónica", inclui cerca de 50 atuações, entre concertos e DJ 'sets', que irão dividir-se por três palcos.Na sexta-feira, atuam no Lisb-On, entre outros, Marcel Dettmann, Carl Craig, Octave One, Moodymann, Anah, Penelope, e Donna Leake.O cartaz de sábado inclui Maw, Ten City, Craig Richards, Young Marco, João Maria, Caroline Lethô e Trol2000.Para domingo estão marcadas as atuações de, entre outros, Róisin Murphy, vocalista dos extintos Moloko, Horse Meat Disco, DJ Vibe com Jamie Principle, Funkamente, Will Grant, Mary B e Markus Nicolai.A primeira edição do Lisb-On #JardimSonoro, que a organização apresenta como "um festival de música inovador no centro da cidade de Lisboa, dividido em dois momentos: o dia e a noite, tirando partido do melhor que a capital tem para oferecer", realizou-se em 2014.Na 5.ª edição, que decorreu entre 31 de agosto e 02 de setembro do ano passado, atuaram, entre outros, St Germain, Maceo Plex, Mr. Fingers, Tama Sumo, Young Marco, Lakuti e Mr. Scruff.Nas primeiras cinco edições, a organização apoiou a Casa dos Animais de Lisboa, "através de uma percentagem das receitas do evento".