Chico Buarque lança novo romance "Essa Gente" no próximo mês

O compositor e escritor brasileiro Chico Buarque lança, no próximo mês, a sua nova obra, "Essa Gente", um romance passado no Rio de Janeiro, que narra a vida de um escritor decadente, num vazio criativo e emocional.

Naquele que é o seu sexto romance, Buarque "constrói uma engenhosa trama, cujas entrelinhas revelam as contradições do Brasil de agora", segundo a editora Companhia das Letras, que anunciou esta sexta-feira o lançamento do livro no país sul-americano para o dia 14 de novembro.

Manuel Duarte, protagonista do romance, tem pontos em comum com o seu próprio criador, revelou o também autor brasileiro Sérgio Rodrigues, no texto de apresentação daquele que é o primeiro romance de Buarque, depois de ganhar o Prémio Camões.