Novo livro da Nobel da Literatura chega às livrarias em edição reforçada

Um novo livro da escritora polaca Olga Tokarczuk, vencedora do Prémio Nobel da Literatura de 2018, chegou este mês às livrarias em edição reforçada, trazendo uma história que é um misto de 'thriller' psicológico e efabulação macabra.

"Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos", editado pela Cavalo de Ferro, e traduzido diretamente do polaco por Teresa Fernandes Swiatkiewicz, tinha data prevista de publicação no dia 14 de outubro, mas o anúncio da atribuição do Prémio Nobel da Literatura à autora, no dia 10, levou a editora a reforçar as edições, ainda antes de o livro chegar às livrarias.

"Pese a tiragem já razoável (2.500), tendo em conta o excelente comportamento do 'Viagens' [anterior livro da escritora editado em Portugal, que venceu o Prémio Internacional Man Booker 2018], claro que esta não chegava para satisfazer os pedidos que choveram do mercado. No dia do anúncio foi de imediato dada a ordem para reimprimir mais 5.000 exemplares", contou à Lusa fonte da editora.