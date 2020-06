Gulbenkian admitiu burla em acordo escrito

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A negociadora de arte Angela Gulbenkian admitiu, num acordo assinado em julho de 2018, ter ficado com 1,2 milhões de euros pagos por uma obra que nunca entregou ao comprador. No documento a que o CM teve acesso, a alemã aceitava pagar duas quantias para fechar o caso: além do valor da escultura, estavam previstas mais 150 mil libras. Casada com um sobrinho-bisneto de Calouste Gulbenkian, acabou por não fazer o pagamento no prazo previsto. O caso manteve-se na Justiç...