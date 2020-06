Restauro arruína obra de arte

Irreconhecível. Foi assim que ficou a cópia da obra ‘La Inmaculada Concepción de los Venerables’, do artista espanhol Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), após um restauro malsucedido.A pintura - que apesar de ser uma cópia (o original está exposto no Museu do Prado, em Madrid) tem bastante valor - pertence a um colecionador de arte de Valência, Espanha, que decidiu entregá-la a um restaurador de móveis.Chocado com o resultado do trabalho, que custou 1200 euros, o dono do quadro exigiu um novo restauro, mas o desfecho foi ainda pior, como se pode ver nas fotos.