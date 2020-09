Cinema de terror volta a invadir o São Jorge

Malasaña 32’, de Albert Pintó, abre, na próxima segunda-feira, no cinema São Jorge, a edição do 14ª MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. O filme conta a história paranormal de uma família que se muda da aldeia para um apartamento em Madrid.Já o encerramento, a 14 de setembro, será feito com uma história de terror entre quatro paredes, com ‘The Rental’, filme que assinala a estreia na realização do ator norte-americano Dave Franco. Entre estas duas exibições, o MOTELX promete "mais de 70 sessões para matar saudades do grande ecrã e mostrar o lugar único que o cinema de terror tem no Mundo de hoje", numa edição que terá sessões mais espaçadas, lotação reduzida e uso de máscara.Da programação fazem ainda parte as estreias mundiais de ‘A Beast in Love’, do japonês Koji Shiraishi, e ‘History of the Occult’, do argentino Cristian Jesús Ponce. Destaque ainda para o filme brasileiro ‘Macabro’, de Marcos Prado, para uma sessão especial, de ‘Epidemic’, filme de Lars von Trier, e para a exibição de ‘Ne Change Rien’ e ‘Cavalo Dinheiro’, de Pedro Costa.Os bilhetes já estão à venda por 4,50 euros. A programação completa pode ser consultada no site www.motelx.org O programa da edição deste ano inclui uma retrospetiva sobre racismo e cinema de terror, com filmes "precursores do movimento ‘Black Lives Matter’".A competição oficial terá 7 filmes, de Espanha, Reino Unido, Itália, Irlanda/Bélgica, Alemanha, Rússia e Ucrânia. Para a competição de curtas-metragens são esperados 12 títulos.O MOTELX exibe hoje, ao ar livre, no Largo Trindade Coelho, ‘The Host’, de Bong Joon-ho, realizador de ‘Parasitas’.