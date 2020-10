Cultura com apenas 0,39% do Orçamento

Está mais longe a pretensão do setor da Cultura de representar 1% no Orçamento do Estado (OE). Os 313,1 milhões de euros de despesa total do Ministério da Cultura, prevista para os organismos do setor, em 2021 - uma subida de 12,8% face aos 277,6 milhões inscritos no OE de 2020 -, representam apenas 0,21% da despesa total consolidada da Administração Central, segundo a proposta de OE do Governo. Este valor sobe para 0,39% considerando a despesa total consolidada de 563,9 milhões de euros para a Cultura - mais 7,73% face aos 523,4 milhões de 2020 -, com os cerca de 250 milhões da comunicação social, na maioria destinados à RTP.Se é verdade que há reforço orçamental da Cultura, não deixa também de ser verdade que o peso do setor no total do OE desce. Há um ano, o Governo previa destinar à Cultura, RTP incluída, 0,55% da despesa total consolidada; no ano anterior, destinava-lhe 0,54%.Segundo o quadro da despesa consolidada por programas orçamentais, a despesa na área da Cultura é a terceira mais baixa, depois da destinada à Representação Externa (474 milhões) e ao Ministério do Mar (127 milhões). Sem RTP, a despesa da Cultura é a segunda mais baixa.De notar as comparações com o OE de 2020 se baseiam no documento apresentado em dezembro de 2019 e não têm em conta o Orçamento Suplementar aprovado a 3 de julho deste ano, que reforçou o Fundo de Fomento Cultural em cerca de 3,8 milhões de euros.