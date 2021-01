Concertos solidários para ajudar artistas

Numa altura em que o setor da cultura exige mais apoios ao Governo, artistas nacionais e estrangeiros decidem subir ao palco para um evento solidário. Nos dias 28 e 29, membros da comunidade artística da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Portugal juntam-se no festival Music Feeds.









A ideia é a de conseguir “ajudar da melhor maneira possível” artistas e profissionais da música que têm passado por dificuldades nos últimos meses, disse à Lusa Saul Davies, guitarrista dos James e mentor da iniciativa, organizada pela EveryBody Belongs Here (EBH), que resulta de diversas prestações gravadas pelos artistas.

Em Portugal, a ajuda é direcionada para a União Audiovisual, que apoia, com bens alimentares, profissionais do audiovisual. O cartaz nacional integra nomes como The Gift, Surma, The Legendary Tiger Man, Selma Uamusse, Throes & The Shine e First Breath After Coma. Entre os artistas internacionais destacam-se Sam Smith, Tim Booth, também dos James, Charlotte Church, Newton Faulkner e Sounds of the Sirens, entre outros.





No dia 3 de fevereiro, a iniciativa Fado Solidário (bilhetes a partir de 12,5 euros), organizada pela Associação das Casas de Fado de Lisboa, leva ao Coliseu de Lisboa artistas como Camané, Katia Guerreiro, António Zambujo, Carminho e Ricardo Ribeiro. O objetivo é ajudar artistas que “ficaram sem trabalho” devido ao “encerramento da maioria das casas de fado”.