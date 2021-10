Virgílio Castelo leva à cena paixão por Amália

Virgílio Castelo escreveu o texto e interpreta as 12 personagens de ‘O Homem da Amália’, o novo espetáculo da Yellow Star Company em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa. Uma peça que, segundo o ator, pretende "provocar a mesma emoção que Amália convocava", através dos seus fados, dos versos que escreveu e do olhar dos vários homens que passaram pela sua vida."É a história de um homem apaixonado por Amália, mas o objetivo foi contá-la com a ajuda dos outros que verdadeiramente passaram pela sua vida, como Ricardo Espírito Santo, Alain Oulman ou o escritor Manuel da Fonseca", explica Virgílio Castelo, fã confesso e indefetível da diva do fado "desde sempre", mas sem nunca ter tido a oportunidade de com ela privar em vida.A peça foi escrita durante o segundo confinamento imposto pela pandemia de Covid-19. Afastado dos palcos e com "tempo de sobra", Virgílio Castelo mergulhou novamente na obra e na biografia da fadista. Redescobriu "coisas que toda a gente sabe e outros factos menos conhecidos", que agora leva à cena para fazer com que público reviva a emoção especial que Amália passava.O espetáculo está em cena até dia 28, de sexta a sábado às 21h00 e aos domingos às 18h30, no Teatro Armando Cortez, em Lisboa. No dia 30, ruma ao Cineteatro da Anadia e a 6 de novembro chega ao Coliseu do Porto. Bilhetes à venda a partir de 15 euros.