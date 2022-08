Em 2019, "quase uma em cada cinco pessoas frequentou festivais de música. Neste ano, esse número deverá ser superado", antecipa Ricardo Bramão, diretor da Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música.



Ainda sem números definitivos para revelar - "não fazemos contabilidades intermédias e só apresentamos as contas no final do ano, de acordo com os dados que os promotores nos transmitirem" -, o responsável diz ao CM que os dias das restrições ficaram para trás e que em 2022 deve ser ultrapassado o número de festivais realizados antes da pandemia: 287.