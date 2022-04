Bruce Willis tem oito filmes para estrear

A surpreendente notícia do afastamento de Bruce Willis do grande ecrã está a deixar os fãs saudosos e fez aumentar a procura pelos seus filmes, em particular por aqueles que ainda não estrearam. No total, ainda vai ser possível ver o ator em oito novas longas-metragens (todas as filmagens já terminaram).Deste role fazem parte ‘Paradise City’, ‘White Elephant’, ‘Wire Room’, ‘Corrective Measures’, ‘Soul Assassin’ e ‘The Wrong Place’, todos eles ainda em fase de pós-produção. Estão ainda na calha ‘Fortress: Sniper’s Eye’ e ‘Vendetta’, já finalizados, mas sem data de estreia anunciada. Foi, aliás, durante a rodagem desta última película, dirigida pelo cineasta Jared Cohn, que o ator começou a demonstrar estar fisicamente debilitado. Stuart F. Wilson, o duplo que há 17 anos substitui Bruce Willis nas cenas mais arriscadas, contou ao jornal ‘The Sun’ que durante as filmagens, que terminaram no passado mês de dezembro, Bruce Willis "parecia distraído" e estava "mais magro"."A equipa apercebeu-se que algo se passava. Mas como estava a ser acompanhado e a fazer exames médicos, pensámos que estava tudo bem, que talvez o Bruce só precisasse de umas férias", contou o duplo.Na quarta-feira, a família de Willis, de 67 anos, anunciou ao Mundo que o ator colocou um ponto final numa carreira cinematográfica de 38 anos por causa da afasia - distúrbio de linguagem, causado por lesão cerebral, que afeta as capacidades de comunicação e compreensão, seja por meio da fala ou da escrita. Recorde-se que, em 2018, Bruce Willis sofreu um pré-enfarte, durante as filmagens de ‘Motherless Brooklyn’, mas dias depois regressou ao set, dando a entender que estava tudo bem.