Por Esse Mar Abaixo’ é o título do novo disco de Carlos Alberto Moniz, de 74 anos, que chega ao mercado no dia 28. Nessa mesma data, o músico e apresentador do programa ‘Língua Mãe’, da CMTV, atua na Fundação Oriente (Lisboa), pelas 19h30, onde apresentará, com convidados especiais, os novos temas deste triplo álbum.









