É um espetáculo que já se tornou “obrigatório” no Casino Estoril, mas o seu criador, Henrique Feist, diz que este é o último Natal em que levará à cena ‘White Christmas’. O musical que usa as canções mais famosas da época natalícia – com histórias que as interligam – pode ser visto em mais dois fins de semana (nos dias 23 de dezembro e seis de janeiro de 2023), antes de se despedir do público.









