‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ bisam no fim de semana

Pelo segundo fim de semana consecutivo, os filmes ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ foram os mais vistos – tanto nos Estados Unidos como em solo nacional, onde a aventura cor-de-rosa assinada por Greta Gerwig se aproxima, a passos largos, dos dois milhões de euros de receita bruta, em apenas sete dias em exibição. O sucesso dos filmes está a dar ânimo a uma indústria ameaçada pela greve dos atores e argumentistas de Hollywood e os números estão a falar alto.‘Barbie’ soma já 703 milhões de euros em receitas no Mundo inteiro (dos quais 319 milhões nos EUA), enquanto a nova aposta de Christopher Nolan já faturou 363 milhões (158 milhões no mercado interno). O realizador, que tinha expressado desagrado pelo facto de o seu filme estrear no mesmo dia que ‘Barbie’, parece agora muito satisfeito com o sucesso de ambos os projetos. "Para aqueles que se preocupam com o cinema, há muito que esperávamos ter fins de semana de salas cheias e isso é fantástico de ver", afirmou.