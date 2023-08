Este mês, o cinema ao ar livre volta a animar as noites de verão um pouco por todo o País. Há filmes para todos os gostos, desde clássicos, a animações para os mais pequenas, sem esquecer as grandes novidades do momento, como ‘Missão Impossível: Ajuste de Contas Pte. 1’, ‘Oppenheimer’, ‘Indiana Jones e o Marcador do Destino’ ou até mesmo ‘Barbie’.









