Pintura "Construction" de Vieira da Silva vendida em Paris por 245 mil euros

A pintura "Construction", de Maria Helena Vieira da Silva, foi vendida pela leiloeira Christie's, em Paris, por 245 mil euros, segundo os resultados do leilão.

A obra de 1968 foi colocada em leilão com uma estimativa entre 200 e 300 mil euros.

O quadro, de 1,27 por 1,13 metros, está assinado e datado pela artista, é proveniente de uma coleção europeia depois de ter sido adquirido à Galeria Applicat-Prazan, de Paris, e foi a leilão presencial na quarta-feira.

A pintura inseriu-se num de dois leilões de arte contemporânea esta semana - sendo o outro 'online' -- tendo ambos alcançado um valor total de vendas de 10,7 milhões de euros, de acordo com um comunicado da Christie's divulgado hoje.

Vieira da Silva surgia inserida num conjunto de obras criadas por mulheres, a par de Germaine Richier, Etel Adnan e Anna-Eva Bergman.

Em julho de 2020, o quadro a óleo "Tours d'arme", criado no mesmo ano pela pintora portuguesa, foi apresentado entre obras de arte do século XX num leilão internacional da Christie's, com uma estimativa entre 600 mil e 800 mil euros, mas não chegou a ser vendido.

Em 2018, outra obra de Vieira da Silva, "L'Incendie 1", foi leiloada em Londres, pela mesma leiloeira, por um valor recorde para a artista de 2,290 milhões de euros.

Pintado em 1944, partia com uma estimativa de base entre 1,2 milhões de euros e 1,6 milhões de euros.

Nascida em Lisboa, em 1908, Vieira da Silva mudou-se para a capital francesa quando tinha 19 anos para poder estudar durante uma época de grande atividade artística, tendo acabado por se instalar na cidade, onde morreu em 1992.