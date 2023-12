Os 50 anos do 25 de Abril, que se comemoram no próximo ano, dominam a programação do Teatro Nacional

D. Maria II para 2024, que esta quarta-feira foi apresentada.





Com a estreia de dez produções, a programação terá lugar em diferentes espaços de Lisboa, uma vez que o edifício-sede, no Rossio, continuará em obras de requalificação.



Inseridos no ciclo ‘Abril Abriu’, destaque para ‘Quis Saber Quem Sou’ (protagonizada por Bárbara Branco), com texto e encenação do diretor artístico do D. Maria II, Pedro Penim, que estreia a 20 de abril no Teatro S. Luiz, e ‘25 de Abril de 1974’, com criação, direção e texto de Jorge de Andrade, pela companhia Mala Voadora, com estreia a 26 de abril no Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia (MAAT).



Atenção merecem ainda as peças ‘Madrinhas de Guerra’, com texto e direção de Keli Freitas (de 25 a 28 de julho no antigo Tribunal da Boa Hora), e ‘Luta Armada’, uma criação de André Amálio e Tereza Havlícková, a estrear a 4 de abril em local a anunciar.