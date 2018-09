Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

30 Seconds to Mars levam fãs ao delírio

Banda de Jared Leto encerrou em Lisboa a digressão europeia de ‘The Monolith Tour’.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

"Estamos realmente emocionados por terminar a digressão europeia de ‘The Monolith Tour’ em Portugal. O País sempre foi especial para nós".



Esta quarta-feira à noite, na Altice Arena, Lisboa, os Thirty Seconds to Mars confirmaram o que Jared Leto tinha dito, em entrevista ao CM, há uma semana. Perante uma sala bem composta, os irmãos Leto (já sem o guitarrista Tomo Milicevic) começaram o espetáculo com o tema-título da digressão.



Já se sabia que o último álbum, ‘America’ – o trabalho mais político da banda contra os Estados Unidos de Donald Trump – ia estar no centro da atuação. Não foram esquecidos, no entanto, os principais sucessos dos registos anteriores, com a sala a mostrar, mais uma vez, que não tem condições para os decibéis debitados em palco pelas bandas.



Ainda o público estava a embrenhar-se no concerto (que começou com 35 minutos de atraso), e já Jared Leto, com um vestuário garrido, atacava ‘Up in the Air’, ‘Kings and Queens’ e ‘This is War’ (primeira ovação da noite).



A audiência aquecia, reagindo aos passos coreografados do cantor. Com ‘Dangerous Night’ regressaram ao último disco, para depois revisitarem ‘A Beautiful Lie’, de 2005. Já o tema ‘Rescue Me’ contou com a presença em palco do convidado Diogo Piçarra.



Ontem à noite, era comentado entre a plateia se o público iria ser ‘atingido’ com balões, e se alguns fãs mais afortunados iriam até ao palco, como sucedeu na 3ª feira no Forum Braga.