Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

300 mil euros pelo espólio de José Hermano Saraiva

Bens vão ser vendidos pela leiloeira Palácio do Correio Velho de 21 a 23 deste mês.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A coleção de arte do professor José Hermano Saraiva (1919-2012) vai a leilão a partir da próxima quarta-feira e durante três dias que se esperam concorridos no Palácio do Correio Velho, em Lisboa. João Pinto Ribeiro, diretor da leiloeira, diz que se trata de "uma coleção mais curiosa do que valiosa" e que deverá render, "numa base conservadora, entre 200 a 300 mil euros". Isto salvaguardando que qualquer peça "pode triplicar, quadruplicar ou quintuplicar" o valor de base, "dependendo do interesse dos colecionadores".



"Os bens pertencem aos cinco filhos do professor, que não fizeram partilhas enquanto a mãe foi viva", conta Pinto Ribeiro. "O resultado [do leilão] será dividido entre todos e os preços são conservadores porque há interesse em vender."



O responsável do Palácio Velho diz ainda que não deverá haver, nesta coleção, algo que possa interessar ao Estado. "É muito difícil, hoje em dia, dizer o que o Estado deve ou não deve adquirir, mas creio que nenhum museu teria interesse ou o Estado a obrigatoriedade de comprar alguma destas peças. Nenhuma tem essa importância, apesar de haver peças belíssimas." Caso de ‘Santas Mães com Menino Jesus ao Colo’, uma escultura portuguesa do século XVIII que Pinto Ribeiro diz que é "das melhores que tivemos [na leiloeira]".



1968

foi o ano em que José Hermano Saraiva chegou a ministro da Educação de Salazar, cargo que ocupou até 1971, antes de ir para o Brasil como embaixador.



Grande figura da televisão

A chegada da democracia, em 1974, abriu as portas da televisão ao professor, que desenvolveu e apresentou vários programas de História no ecrã.



Coleção eclética e com várias peças raras

Segundo Pinto Ribeiro, a coleção de Hermano Saraiva – que decorava a sua residência em Palmela – é "eclética". Dos lotes, constam artigos tão antigos como "peças de arqueologia da Idade do Bronze, capitéis romanos, esculturas do século XVI, do renascimento de Coimbra". Os capitéis, datados do século I depois de Cristo, vão à praça por 8 a 16 mil euros, mas o responsável diz que podem ser vendidos por seis vezes mais dinheiro.



Uma biblioteca com quatro mil volumes

Além das peças de arte, também uma biblioteca com quatro mil volumes, pertencentes a José Hermano Saraiva vai ser leiloada no Palácio do Correio Velho. Trata-se de livros que vão desde o século XVI até ao século XX.