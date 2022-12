Os concelhos de Vila Viçosa e Alandroal vão ter um santuário para elefantes em fim de vida. O terreno tem cerca de 400 hectares (equivalente a aproximadamente 400 campos de futebol): 200 em duas propriedades na freguesia de Pardais (Vila Viçosa) e outros tantos no concelho vizinho de Alandroal. No total, vai albergar 25 elefantes.









Trata-se de um investimento privado, cujo projeto está a ser executado por Kate Mor, que pertence a um fundo internacional para a proteção dos elefantes. “Há contactos com promotores de um projeto de conservação para acolher elefantes que se encontrem em situação de cativeiro, seja em circos ou em outras situações que, face à evolução da legislação, deixarão de ser legais em Portugal e em toda a Europa”, adianta a Câmara do Alandroal. “Já fomos contactados para um pedido de informação, por parte de um fundo de investimento”, revela, por seu turno, Inácio Esperança, presidente da Câmara de Vila Viçosa.

Há cerca de 35 mil anos havia elefantes no Alentejo, mais especificamente na costa Vicentina, na zona de Porto Covo, Vila Nova de Milfontes e na zona dunar do Malhão, de acordo com uma investigação de uma equipa do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que publicou a descrição detalhada de três trilhos produzidos por estes animais.