Este ano, 350 mil pessoas passaram pela Feira do Livro de Lisboa, segundo dados da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). O número "superou todas as expectativas", o que "dá alento e vontade aos editores para continuarem a lutar para superar os tempos complicados que enfrentaram", afirmou Pedro Sobral, vice-presidente da APEL, entidade que organiza o certame."Foi uma excelente Feira do Livro, à qual a sociedade civil respondeu com grande entusiasmo. Os fins de semana aproximaram-se dos números pré-pandemia, apesar da lotação máxima imposta de 5500 pessoas, mas foram os dias de semana, à noite, que verdadeiramente fizeram a diferença em relação a anos anteriores", diz Pedro Sobral. "Víamos muitas famílias, muitos jovens a jantar, a beber um copo e a comprar um livro.O bom tempo, a vontade de voltar à normalidade e a localização da feira também ajudaram", afirmou sobre o certame - o segundo em tempo de pandemia - e que decorreu entre 26 de agosto e 12 de setembro no Parque Eduardo VII. Para o sucesso, concorreu também a maior adesão dos autores."No ano passado houve muitos autores que não quiseram vir à feira, por razões que compreendemos totalmente, mas este ano a adesão foi muito grande e isso contribuiu para a atratividade desta edição", acrescentou. A APEL não reúne dados de vendas, mas sabe que "a maioria das editoras livreiras terminou a feira satisfeita com os resultados alcançados".