Até 2026, Portugal vai estar em festa, a celebrar a liberdade e a democracia com uma série de iniciativas que vão desde exposições a concertos, passando por colóquios e projetos escolares. “É uma festa de todos e com todos. Muito provavelmente esta será a última data redonda em que ainda podemos contar com alguns dos heróis da Revolução”, afirmou Maria Inácia Rezola, da Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril, durante a apresentação do programa das comemorações (disponível em 50anos.









