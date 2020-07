60 dias de espetáculos com o Cubo Mágico em Viseu

Para colmatar a não realização da feira de São Mateus devido à pandemia de Covid-19, a Câmara de Viseu criou um programa com espetáculos que se vão realizar em vários pontos da cidade, sobretudo no centro. Cubo Mágico é o nome que congrega música erudita, popular e fado, exposições e teatro, começa terça-feira e termina a 21 de setembro, no dia de Viriato.O evento tem um custo de meio milhão de euros, 150 mil euros financiados pela Câmara Municipal de Viseu e o restante de fundos europeus. Vai mobilizar quase 200 empresas locais e regionais e 165 estruturas culturais ou criativas, mobilizando um universo de mais de mil pessoas. "Organizar um programa em tempos de pandemia foi o equivalente a um quebra-cabeças que, agora que está resolvido, permite representar quase toda a agenda cultural de Viseu. A street art, a gastronomia, os vinhos, as tradições da Feira de São Mateus, a música erudita, a popular e o fado, nesta terra de Augusto Hilário", explica Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara de Viseu, salientando que o evento vai ter "600 micro eventos e propostas para um público do concelho, famílias, visitantes e turistas que procuram um destino seguro e atrativo".Para isso, a organização garante que "todos os espetáculos vão garantir as regras das autoridades de Saúde no combate à pandemia Covid-19. Para já estão confirmados nomes como Bordalo II, a dupla Draw & Contra, Jorge Charrua, Mousaic e artistas da região.