Cerca de 90 mil pessoas passaram pelos três dias do Festival Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. O evento que estava “esgotado há dois meses”, lembra Jorge Lopes da organização, arrancou na sexta-feira com Bryan Adams como cabeça de cartaz (destaque ainda para o grandioso concerto dos James) e fechou este domingo com a rainha do funk Anitta. “Esta foi uma edição muito positiva com um público que soube tirar a melhor experiência de grandes concertos”. De acordo com aquele responsável, “o evento regressa para o ano já com datas marcadas para os dias 14,15 e 16 de julho”.





De volta ao terreno, depois de dois anos impedido de se realizar por causa da pandemia, o Marés Vivas, que se instalou num novo espaço no antigo parque de campismo da Madalena (numa área cinco vezes superior à antiga Seca do Bacalhau), contou com quase 40 artistas nacionais e estrangeiros. No dia deste domingo, destaque para Anitta e para Jessie J, mas também para Diogo Piçarra e duas portuguesas que deram nas vistas, Maro, a vencedora do último Festival da Canção, e uma das novas vozes do fado, Beatriz Rosário, ela que tem como objetivo modernizar a canção de Lisboa e que teve a coragem de se apresentar com um look muito pouco convencional para uma fadista. No sábado já tinha sido Maluma a ‘roubar’ as atenções. O cantor colombiano montou uma verdadeira festa latina, fez subir a temperatura e, por um momento, até se viram sutiãs pelo ar.