A adolescência só se suporta com música

O novo filme de Gurinder Chadha (a realizadora da comédia juvenil ‘Joga como Beckham’, de 2002) volta a fazer das suas. Em ‘Blinded by Light – O Poder da Música’, que estreia esta quinta-feira nas nossas salas de cinema, conta a história de um rapaz paquistanês que, na Inglaterra da era Thatcher, descobre um bálsamo para as suas feridas nas letras das canções de Bruce Springsteen.

Este filme emocionante – feito para puxar à lágrima – inspira-se na história verídica do jornalista Sarfraz Manzoor (que co-assina o argumento) e fala das dificuldades de adaptação de um jovem desenraizado que não consegue agradar a ninguém: nem aos pais, que querem que estude para "ser alguém"; nem aos colegas, que ouvem música pop e nunca sequer ouviram falar de Springsteen.

‘O Poder da Música’ vive muito, é claro, da sequência de canções do Boss, com as letras a serem exibidas em todo o esplendor, como num teledisco, e este aspeto da obra dividiu a crítica: alguns viram no filme uma bela homenagem a Springsteen; outros acham que é um truque fácil para agradar ao espectador. E agrada mesmo. Apresentado no Festival de Sundance, ainda só fez metade do circuito e já encaixou quase 10 milhões de euros.



OUTRAS ESTREIAS

Perdido no espaço

Chega às salas o filme de animação ‘Planeta Willy’. Após uma avaria na nave espacial em que viajava, um menino aterra num planeta desconhecido.



Com medo de tubarões

Quatro raparigas com gosto pelo mergulho encontram um pesadelo. ‘47 Metros: Medo Profundo’ assinala o regresso do filme de terror com tubarões.



Um cão muito especial

Filme para toda a família, ‘A Vida de um Campeão’ gira em torno de um cão cujo dono é piloto de automóveis de corrida. É o animal que conta a história toda.