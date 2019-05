Portugal de fora da final da Eurovisão. Conan Osíris não conseguiu apurar-se

Portugal falhou esta terça-feira a passagem à final do 64.º Festival Eurovisão da Canção, com o representante português, Conan Osíris, a não passar da primeira semifinal do concurso, a decorrer em Telavive, Israel.A exclusão de Portugal, com a canção "Telemóveis", da final, marcada para sábado, já era expectável, a avaliar pela média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso.Esta é a nona vez que Portugal falha uma passagem à final do Festival Eurovisão da Canção. Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015 Portugal falhou a final.Os resultados finais resultam da combinação da votação do júri (baseada no ensaio geral que aconteceu na segunda-feira) e do televoto que aconteceu esta terça-feira à noite após a transmissão em direto do espetáculo.Hoje, 17 países países competiam por um lugar na final e destes passaram: Grécia (Katerine Duska, "Better Love"), Chipre (Tamta, "Replay"), Austrália (Kate Miller-Heidke, "Zero Gravity"), Islândia (Hatari, "Hatrið mun sigra"), Sérvia (Nevena Bozovic, "Kruna"), República Checa (Lake Malawi, "Friend of a friend"), Eslovénia (Zara Kralj & Gasper Santl, "Sebi"), Estónia (Victor Crone, "Storm"), Bielorrússia (Zena, "Like it") e São Marino (Serhat, "Say Na Na Na").Já Portugal, Montenegro, Finlândia, Polónia, Hungria, Bélgica e Georgia não foram avante.Este ano, o Festival Eurovisão da Canção é disputado por 41 países, mas apenas 26 atuam na final.Aos 10 países apurados hoje irão juntar-se outros 10, que serão escolhidos na segunda semifinal, na quinta-feira, entre 18 concorrentes.Na final, no sábado, aos 20 países apurados nas duas semifinais, irão juntar-se os "Cinco Grandes" (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Israel).Na lista de preferências dos apostadores mantém-se em primeiro lugar, desde 09 de março, a Holanda, que é representada por Duncan Laurence, com o tema "Arcade".