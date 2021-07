“A ciência é humana e a física não cai do céu”, diz Carlos Fiolhais após última aula na Universidade de Coimbra

Foi a última aula do catedrático Carlos Fiolhais na Universidade de Coimbra (UC), mas não terá sido a despedida do ensino, porque quer continuar a contar a história da ciência, “que é humana”. “E a física não é uma coisa que cai aos trambolhões”, diz o professor.Com 42 obras literárias, “vou ter tempo para escrever”, anunciou no final da aula, que decorreu no auditório da UC e que contou com antigos alunos, mas também adolescentes, que acompanham o ensaísta através das obras juvenis, como ‘A Física Divertida’. Livro que autografou no final da aula a Lara Neves, de 19 anos, e João Neves, de 14 anos.