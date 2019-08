A corrida Correio da Manhã Centro com êxito

Muito público quase encheu a carismática praça do Sítio da Nazaré, cujo cartaz incluía seis cavaleiras portuguesas que atuaram a grande altura perante um bonito e por vezes difícil curro de toiros da ganadaria Passanha.

Sónia Matias, perante um toiro muito sério, teve de recorrer à sua experiência para conseguir ultrapassar as dificuldades de um toiro de 580 quilos que se adiantava e com muito poder. Conseguiu cravar a ferragem sob grandes ovações do público.

Pesava 560 quilos o toiro para Ana Batista e a cavaleira de Salvaterra de Magos, com mais traquejo, desenvolveu uma lide excelente, cravando com a sua conhecida elegância, alguns ferros de nota muito alta, sempre debaixo de muitos aplausos.

As expectativas perante a atuação de Ana Rita não saíram goradas. Com um início de lide para se adaptar "à portuguesa", dado que tem feito a sua carreira em Espanha, Ana Rita perante um toiro de 545 quilos, foi um verdadeiro "furacão". Bons ferros, rematados com grande espectacularidade levou a emoção às bancadas que não lhe regatearam aplausos.

A abrir a segunda parte do espetáculo esteve Cláudia, que teve o bonito gesto de brindar os Bombeiros Voluntários da Nazaré. Lidou um toiro de 530 quilos e pouco a pouco foi-se adaptando às características do toiro menos voluntarioso da noite, bons ferros com saliência para dois curtos e o ferro de palmo com que fechou a lide, que os espectadores apreciaram.

Pesava 565 quilos o toiro para Verónica Cabaço e a cavaleira depois de um começo de lide algo incerto na colocação da ferragem, cravou bons ferros e fechou com um ferro em sorte de violino muito aplaudido.

O último toiro da noite, de 555 quilos, foi lidado pela praticante Soraia Costa que esteve à altura das suas companheiras. Esperando na arena que o toiro que saltara para a trincheira terminasse a sua viagem de voltas ao "callejón", que puseram em pânico todos aqueles (e eram muitos) que lá se encontravam (!), e causou muita exaltação, a cavaleira nortenha teve uma atuação muito positiva com ferros de nota alta, após brega de bom nível, especialmente, o ferro com que terminou a sua actuação.

Não foi nada fácil a actuação dos grupos do Ribatejo, Portalegre e Caldas da Rainha. O 1º. toiro foi na realidade um problema. Os valorosos rapazes do grupo de Pedro Espinheira tiveram pela frente um toiro "impegável" por mais que digam que não há. Nuno Amaro foi à cara quatro vezes e apesar do seu estoicismo não se conseguiu fechar. Foi solicitada à diretora da corrida, Ana Pimenta, a pega de cernelha que, depois de três tentativas e várias colhidas a última das quais deixou o cernelheiro lesionado, com o toiro "avisado" e sem encabrestar só havia uma solução: mandar recolher o toiro, o que a inexperiente directora não fez.

O toiro foi agarrado quase meia hora depois num simulacro de pega. Na segunda pega do grupo do Ribatejo, foi cara o cabo Pedro Espinheira que brindou a sua pega ao Correio da Manhã. O valoroso e experiente forcado fechou-se com determinação e técnica à primeira tentativa perante o 4º. toiro. Pelos forcados de Portalegre, com uma larga falange de apoio, foi à cara Rui Pombo no 2º. da corrida. Fraturou uma perna, foi transportado ao hospital de Leiria e foi dobrado por Ricardo Almeida que, mesmo com uma lesão num ombro se fechou com coragem ao 2º. intento.

O 5º. da corrida foi pegado pelo experiente Marco Raimundo que efetuou uma rija pega e bem ajudado. O 3º. foi pegado por Francisco Esteves à segunda tentativa. No último foi cara Duarte Palha que não se conseguiu fechar, o toiro investiu com o grupo e acabou por partir um corno contra a arena, o que abortou logicamente a pega. No final as seis cavaleiras, que haviam dado voltas a arena depois das suas lides, recebendo muitas flores, vieram à arena despedir-se e receberam uma clamorosa ovação.

Em resumo, uma animada corrida que foi um êxito e deixou os aficionados naturalmente satisfeitos.