Em Pias ainda se nasce a cantar e a ouvir o cante alentejano. A tradição passa de geração em geração em Pias. Rodrigo, de 12 anos, é o mais jovem do grupo."Para mim cantar é representar o Alentejo!", afirma o jovem, que seguiu as pisadas do pai na taberna."Os Camponeses de Pias" cantam desde 1968.