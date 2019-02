Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A história inacreditável do ex-Dr. Feelgood

Cinco anos depois de vencer um cancro, o ex-líder dos Dr. Feelgood está de volta com um novo disco de rock.

Por Vanessa Fidalgo | 12.02.19

Wilko Johnson, líder do lendário grupo de rock britânico Dr. Feelgood, vem a Portugal para um concerto especial. O músico de Canvey Island sobe esta eterça-feira ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Traz um novo disco na bagagem e, para contar, a história de um cancro supostamente incurável e do fã que lhe salvou a vida.



Recostado num dos sofás de napa do Centro Cultural de Belém, Wilko Johnson recebe o Correio da Manhã vestido de negro. A figura esguia e irrequieta não deixa adivinhar os 71 anos de vida, e muito menos a batalha que travou, sem querer, há cinco anos.



"Um dia, fui ao médico porque me tinha aparecido um inchaço na região abdominal e ele disse-me que tinha um cancro inoperável. Que ia morrer! Então resolvi divertir-me no pouco tempo que me restava e tocar pelo Mundo fora", conta.



Foi num desses concertos de ‘despedida’ que um fã lhe trocou as voltas. "Ele era médico e ao ver-me disse que o diagnóstico devia estar errado. Não era possível um tipo que estava tão mal, sentir-se tão bem. E aconselhou--me um outro médico."



Wilko lá foi e acabou numa mesa de operações que lhe salvou a vida. "Saber que se vai morrer dá-nos a volta à cabeça. E descobrir que, afinal, foi falso alarme, também!", confessa.



Mas agora pode voltar a fazer o que mais gosta: "Tocar rock ‘n’ roll." Da palavra à prática, mostrará aos portugueses o seu novo álbum ‘Blow Your Mind’.



PORMENORES

Música como paixão

John Peter Wilkinson (Wilko Johnson) nasceu a 12 de julho de 1947 e antes de chegar à faculdade tocou em vários grupos. Após a licenciatura (em Inglês e Literatura), juntou-se a uma banda que se transformaria nos Dr. Feelgood.



Bilhetes dos 25 aos 40 €

Concerto de Lisboa é o único de Wilko Johnson em Portugal (o da Casa da Música, no Porto, amanhã, foi cancelado). Os bilhetes custam entre os 25 e os 40 euros, o espetáculo dura 75 minutos e é para maiores de 6.