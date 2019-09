A mensagem de força que Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Roberto Leal quando soube da doença

Foi durante o programa "Agora Nós" da RTP que Marcelo Rebelo de Sousa endereçou uma mensagem de apoio ao cantor e compositor Roberto Leal, que lutava contra um cancro há cerca de dois anos. O músico morreu este domingo, vítima de cancro.O Presidente da República, numa mensagem curta, sublinhou a importância do cantor na ligação entre a cultura brasileira e portuguesa."Queria neste momento saudar com um grande abraço de amizade, acompanhando um período um pouco mais difícil na vida. Sobretudo saudar o papel ao longo de tantos anos na projeção da língua portuguesa, na projeção daquilo que é a música portuguesa e na ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, em particular à ligação às comunidades brasileiras", sublinhou Marcelo no início do ano.