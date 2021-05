"A minha luta é comigo mesmo": Ohtel mostra essência no seu primeiro videoclipe

Há 3 anos decidiu "dropar" (desistir) da faculdade para se focar na música. Na sua infância, por influência da família, ouvia muito a cantora norte-americana Lauryn Hill. Intervalava esse som com o canal televisivo Panda. "Cresci nesta dinâmica de ouvir música ou ser um bocado infantil. Isso levou-me a perceber que este era o meu caminho. A música deu para me expor e descrever de uma forma mais real." conta OhTel ao Correio da Manhã.

O tema 'Brilioh' começou a ser concebido há cerca de seis meses, a partir de um instrumental de Alexandre K Jesus. "Senti a energia do som e decidi que para começar tinha que ser aquele 'beat', e fomos criando este 'bebé'", informa o cantor.





"Dentro da gíria da cultura urbana, nós quando dizemos: Esse 'boy' tem 'brilio', é no intuito de dizer que tem o seu 'shine', tem a sua essência. Neste tema fui tentando descrever aquilo que toda a gente tenta tirar de nós. A nossa essência. Temos que a proteger. Essa é a mensagem do refrão: we go up up up, é para lá que eu caminho. Nós queremos ir para o topo, queremos fazer o que pudermos para ver toda a gente no lugar onde quer estar. 'Brilioh' é essencialmente isso, procurar o nosso brilho e protegê-lo. Até de nós mesmos, do nosso ego. A minha luta não é com o exterior, é comigo mesmo.", diz OhTel, acrescentando que esse conflito interior resulta numa libertação que lhe permite dar o melhor dele mesmo. Não deixando que outras 'energias' façam ruir o seu brilho.