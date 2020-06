A música de Remna Schwarz com ritmos da Guiné, Senegal e Mali

Remna Schwarz nasceu no Senegal, filho de mãe cabo-verdiana e pai guineense. Andou pelo mundo, Mali, França, Estados Unidos, República Democrática do Congo (antigo Zaire). Viveu também na Guiné Bissau, Cabo Verde e agora em Portugal, onde continua a trabalhar na área musical.

Foi em França que começou o seu percurso. Com uma banda tocou em bares e na rua, mais tarde em registo de café-concerto. O primeiro esboço foi para um som acústico. Viola, percussão e baixo. Com a entrada de uma bateria e um teclado, a música tornou-se mais dinâmica. "Eu tinha sempre as minhas influências do Hip Hop e do Reggae. Andei com uma banda uns bons anos, fizemos umas tournées antes de iniciar a minha carreira a solo.", informa o cantor, que destaca também as suas raízes musicais africanas.

Remna saiu de França e foi viver para Cabo Verde. "Tive que me começar a produzir em Cabo Verde. Tive que escolher uma forma de transmitir o meu reportório mais abrangente, ou atraente para o povo cabo-verdiano. Incluí muitas das músicas do meu pai, José Carlos Schwarz, ele tem uma presença muito forte no mundo lusófono.", recorda o cantor guineense.

Remna Schwarz sempre fez questão de comunicar com o seu público através da sua música, sem fugir ao que foi a sua base e influência musical. "Tem sempre uma fusão, no trabalho que estou a fazer. Muito baseado nos ritmos da Guiné, do Senegal e do Mali também. Cheguei ao momento em que percebi que o mais importante é ter uma linha artística própria. Comecei a definir que a minha música é a minha.", afirma o músico.

Há cerca de um ano atrás saiu o álbum Zona Zero, que Remna continua a promover. Em Lisboa prossegue o seu trabalho na produção, para outros artistas, e para si também. "Estou a produzir diversos singles que vão ser colaborações com artistas do mundo inteiro, do Senegal, do Canadá, e alguns artistas com quem estou a fazer algumas colaborações em Portugal.", diz Remna Schwarz que fala também do concerto online, 'musicfornpili' que fez com o propósito de angariar fundos para uma escola que está a ser construída em Safim, na Guiné Bissau, a Escola Npili.