As opiniões dividem-se, mas a polémica está instalada. O próximo filme de ‘A Pequena Sereia’ vai ter como protagonista uma atriz negra. O trailer, que foi apresentado pela Disney num evento na Califórnia, foi colocado oficialmente no YouTube, mas o canal já se viu, entretanto, obrigado a desativar a opção do ‘Não Gosto’, que chegou mesmo a registar 1,5 milhões de reações.









