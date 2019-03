Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A pintura invade a passarelle de Carlos Gil

Uma explosão de cores, padrões e formas geométricas para homenagear as mulheres.

09.03.19

Para o outono-inverno 2019/20, Carlos Gil transporta para a passerelle da ModaLisboa a sua paixão pela pintura do século XX e pelas formas e traços livres. A coleção Flick’Mo é, por isso, um misto entre o Neoplasticismo, o Cubismo e o Abstracionismo numa linguagem que reflete o imaginário sofisticado do criador.



Para celebrar a mulher e o seu papel essencial na sociedade, Carlos Gil trouxe cores, padrões e uma conjugação de texturas e silhuetas construídas sob formas geométricas.



Os looks são contemporâneos, elegantes e descontraídos ao mesmo tempo que têm detalhes desportivos, características que fazem parte do ADN da mulher Carlos Gil.