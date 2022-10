O poeta Mário de Sá Carneiro escreveu, em 1916: “Eu queria ser mulher para ter muitos amantes/E enganá-los a todos – mesmo ao predileto/(...) Eu queria ser mulher para excitar quem me olhasse,/Eu queria ser mulher pra me poder recusar...”



É um excerto de um dos 101 poemas contidos em ‘O Tamanho do Nosso Sonho é Difícil de Descrever: Antologia do Homoerotismo na Poesia Portuguesa’, da Avesso.









