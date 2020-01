“A reforma não está no meu horizonte”: Júlio Isidro completa 60 anos de carreira

No dia em que comemorou 60 anos de carreira, Júlio Isidro foi condecorado com a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Governo.Foi durante uma gala no Casino Estoril, na qual estiveram presentes o primeiro-ministro, António Costa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, que o histórico apresentador recebeu a distinção.O Governo destacou Júlio Isidro, de 75 anos, como uma "figura ímpar dos meios audiovisuais em Portugal desde o início dos anos 60, "pioneiro na divulgação de novos valores para a música"."Participou, quer como autor, apresentador, realizador ou produtor, numa grande diversidade de programas para a televisão e para a rádio, as suas facetas mais conhecidas. Mas dedicou-se também à música, como criador, e à área da escrita, como escritor e como jornalista". Para a atribuição desta medalha contribuiu ainda a "grande diversidade e imaginação" da sua obra.Júlio Isidro nasceu a 5 de janeiro de 1945, em Lisboa, e entrou pela primeira vez num estúdio de TV quando tinha 12 anos e ficou fascinado.Com Lídia Franco e João Lobo Antunes, torna-se apresentador do ‘Programa Juvenil’ e estreia-se na RTP a 16 de janeiro de 1960, aos 15 anos."Esperava chegar a esta idade, mas não pensava completar todos estes anos a trabalhar", diz, 60 anos depois. E garante ao: "A reforma não está no meu horizonte. Quero ser jubilado, que é outra coisa".