A tragédia de ‘Rigoletto’ chega a Portugal

Estreia-se esta quarta-feira no Coliseu do Porto o espetáculo ‘Rigoletto’, um dos mais populares clássicos da ópera italiana. Depois da apresentação na Invicta (marcada para as 21h00), seguem-se o Casino Estoril (dia 9) e o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 10.



‘Rigoletto’ é uma trágica história de ciúmes, vingança e sacrifício, que se desenrola, maioritariamente, em torno do triângulo Rigoletto (corcunda e bobo da corte), o Duque de Mântua (aristocrata galanteador) e Gilda (filha de Rigoletto e apaixonada pelo duque), tendo como pano de fundo a maldição lançada por Monterone.









