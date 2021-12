A vida das freiras de outros tempos

Imagine-se um mundo em que a lei do morgadio deixava sem herança todos os filhos que se seguissem ao primogénito. Se fossem rapazes havia que escolher entre a vida militar, as letras ou a religião. Se fossem meninas, a porta do futuro afigurava-se ainda mais estreita, já que ao casamento (arranjado conforme as conveniências ou a estratégia da família) se contrapunha apenas a clausura num convento. Na Europa do Antigo Regime (séculos XVI-XVIII) não havia lugar para mulheres solteiras na vida regular das famílias.



