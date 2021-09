Os ABBA vão mesmo regressar e já anunciaram os moldes em que tal vai acontecer. A banda sueca lança, a 5 de novembro, um novo disco de originais, ‘Voyage’.Neste trabalho estarão incluídas duas músicas, ‘Don’t Shut Me Down’ e ‘I Still Have Faith in You’ (prometidas há três anos), que já se encontram disponíveis online.