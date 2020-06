Estão abertas as candidaturas para os Prémios literários Fernando Namora e Agustina Bessa-Luís.



Apesar da crise pandémica da Covid-19, a Estoril Sol vai atribuir este ano o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís e o Prémio Literário Fernando Namora, em homenagem aos dois grandes escritores. A entrega de candidaturas já está aberta.

O prazo de recepção das obras originais e romances concorrentes, foi, contudo, alterado, para o próximo dia 31 de julho.

O Prémio Literário Fernando Namora, que vai já na sua 23ª edição, agora com periodicidade anual, é reservado a romances publicados, e tem o valor de 15 mil euros. Julieta Monginho, com o seu romance ‘Um Muro no Meio do Caminho’, venceu o galardão, por unanimidade do júri, em 2019.

Já o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís tem como objectivo favorecer o aparecimento de novos valores. O romance ‘Um Símbolo Vivo’, de Cristina Cosme, venceu no ano passado.