Abraços, encontros e música portuguesa: Já arrancou o Festival Paredes de Coura

Cerca de 20 mil pessoas compuseram uma "casa cheia" no arranque do Festival de Paredes de Coura, naquele que foi um dia "histórico e absolutamente incrível", conforme descreveu ao CM João Carvalho, diretor do evento.A edição que marca o regresso do festival após a pandemia de Covid-19 honrou o espírito que deu o mote às primeiras edições (de 1993 a 1995, quando ainda dava pelo nome Festival de Música Moderna Portuguesa) e ofereceu um dia integralmente dedicado à música portuguesa, com Benjamim, Twist Connection, Pluto, Linda Martini, Mão Morta e Sam the Kid no palco principal."Por ter sido assim que o festival nasceu há quase 30 anos, mas também a forma que encontrámos de honrar os técnicos e os músicos portugueses que têm tanta qualidade e que foram obrigados a estar todo este tempo arredados dos palcos", explicou João Carvalho.Para além da música, o encantador anfiteatro da praia fluvial do Taboão acolheu uma belíssima moldura humana sequiosa "de encontros, de abraços e do Festival de Paredes de Coura", conforme descreveu. E até mesmo a chuva, convidada habitual em Paredes de Coura, fez questão de marcar presença...