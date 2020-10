AC-DC apresentam novo single com Brian Johnson de regresso

Está desvendado o primeiro single de 'Power Up', o próximo álbum dos AC-DC. 'Shot in the Dark' é o tema que marca o regresso do vocalista Brian Johnson e do baterista Phil Rudd às lendas do rock.Os australianos não lançavam novas músicas desde 2014, ano em que editaram o último álbum 'Rock or Bust'. 'Power Up' tem data de lançamento prevista para o próxima dia 13 de novembro.Entrevistados pela conceituada revista Rolling Stone, a banda australiana diz que o próximo álbum é uma homenagem a Malcolm Young - irmão de Angus Young e antigo guitarrista de ritmo dos AC-DC que morreu em 2017 - tal como 'Back in Black' foi uma homenagem a Bon Scott - anterior vocalista dos australianos.