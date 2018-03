Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Acabaram com o sonho do meu irmão", acusa gémeo de Diogo Piçarra

André Piçarra aponta o dedo aos portugueses pela saída do irmão do Festival RTP da Canção.

O irmão gémeo de Diogo Piçarra é peremptório: a culpa de "Canção do Fim" já não estar na final do Festival RTP da Canção deste ano é dos portugueses.



Numa publicação momentânea no Instagram, André Piçarra diz que está "triste com os portugueses" porque "acabaram com o sonho" do irmão, acusado de ter plagiado uma canção religiosa, razão que levou Piçarra a desistir do concurso.



"Não têm noção do quão brilhante ele é, o ser humano que representa e o músico que está dentro dele", assegura André, num desabafo numa "instastory".



Recorde-se que Diogo Piçarra apresentou a concurso "A Canção do Fim", recolhendo o número máximo de votos do júri e do público na semifinal do Festival RTP da Canção. Forte candidato a representar Portugal na versão europeia do certame, Piçarra acabou por desistir de participar devido às muitas acusações de plágio que recebeu.



