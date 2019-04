Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

AC/DC preparam novo álbum com Brian Johnson de volta à banda

Phil Rudd e Cliff Williams também devem voltar ao 'line up' ativo da banda.

Mike Fraser, engenheiro de som dos AC/DC, confirmou o regresso de Brian Johnson à banda que se prepara para lançar um novo álbum de originais.



Depois de Axl Rose ter assumido a voz na digressão "Rock or Bust", parece que Brian Johnson está mesmo de regresso mas não vem sozinho. Cliff Williams e Phil Rudd também devem voltar a integrar o line up ativo da banda, depois de terem sido vistos em estúdio com os restantes membros dos AC/DC.



O radialista e historiador de música Eddie Trunk avançou que Brian vai voltar a atuar com os AC/DC e o próximo disco será uma "homenagem" ao falecido guitarrista Malcolm Young.