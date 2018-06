Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acompanhe em direto o Prémio Nacional de Agricultura

Sétima edição do evento decorre na Feira Nacional de Santarém.

18:47

A 7.ª edição do Prémio Nacional de Agricultura realiza-se esta quarta-feira na Feira Nacional de Santarém, na Tenda BPI, e conta com transmissão em direto no site do CM.



Às 19 horas, João Ferreira, jornalista da CMTV, dá as boas-vindas aos convidados e a cerimonia oficial de lançamento da edição de 2018 terá início 5 minutos depois com Pedro Barreto, administrador do BPI.



Já às 19h15, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, irá discursar.