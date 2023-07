Terminou este sábado o Festival Músicas do Mundo (FMM) e a adesão “superou as expectativas”. Apesar de só na próxima semana revelar os dados oficiais sobre o número de festivaleiros que acorreu a Porto Covo (dias 22 a 24) e Sines (25 a 29), o presidente da autarquia de Sines, Nuno Mascarenhas, assumiu à Lusa que “a dimensão que o FMM tomou” obriga a “pensar o festival com maior profundidade” e a “acompanhar esse crescimento do ponto de vista da organização”.“Temos que melhorar no que diz respeito ao acolhimento dos espectadores e à experiência do festival.”