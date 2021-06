Morreu este domingo, aos 71 anos e após uma luta contra o cancro, o músico e maestro Luís Duarte, nome maior da música portuguesa e um dos artistas de destaque em inúmeras edições do Festival da Canção.









Participou pela primeira vez no festival em 1973 como intérprete do tema ‘Minha Senhora das Dores’, de Ary dos Santos e Fernando Tordo. Mais tarde, em 1977, viria a repetir a participação, desta vez com o Quarteto 1111. ‘Quando a Noite Se Faz Certa’ e ‘Um Amigo Sempre à Mão’ foram outras duas composições que interpretou no certame.

Como orquestrador participou também em várias edições do festival. Foi o maestro do tema ‘Bem Bom’, que as Doce levaram à Eurovisão em Harrogate, em Inglaterra. Nesse ano chegou a dirigir a orquestra do festival da Eurovisão, proeza que viria a repetir em 1989, na Suíça, onde também foi maestro na música ‘Conquistador’ dos Da Vinci.





Em entrevistas recentes, admitiu que ‘Amar Pelos Dois’, de Salvador Sobral, foi uma das “melhores canções” que Portugal mostrou no festival , mas sublinhou que a vitória devia ter chegado anos antes.





Além das diversas colaborações com artistas como José Afonso, Paulo de Carvalho ou Jorge Palma, foi ainda professor de música. Nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens ao homem que em todo o “seu ser respirava música” com uma carreira rica em que soube ser “maestro, baixista e até cantor”.