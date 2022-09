É esperada casa cheia para este sábado, o último dia do Meo Kalorama, festival que, desde quinta-feira, anima o Parque da Bela Vista, em Lisboa, e que tem como principal atração Nick Cave. O mítico músico australiano de 64 anos sobe ao palco principal, às 21h00. Antes disso, Ornatos Violeta e Tiago Bettencourt vão fazer o aquecimento para a despedida em grande da 1ª edição do evento, que terá contado com 100 mil pessoas.









