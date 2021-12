A família de Carlos Marín, cantor dos Il Divo, está devastada com a sua morte e com dúvidas sobre a forma como este foi tratado no Reino Unido. “Falei com a mãe dele no dia em que ele morreu e ela estava convencida de que se ele estivesse em Espanha poderia ter sobrevivido”, disse o advogado Alberto Martin. “Não sabemos... se a mãe do Carlos disse o que disse pelo desespero do que estava a sentir, mas o facto é que eles não conseguiram mantê-lo vivo”, acrescentou Alberto dizendo ainda que os documentos médicos terão de ser analisados uma vez que “houve tempo para controlar a situação”.









O advogado e a família do cantor, que morreu no passado dia 19, aos 53 anos, vítima de Covid-19 (variante Delta) estão convencidos que a sua morte se deveu a negligência médica. Carlos Marín era espanhol mas morreu num hospital em Manchester, onde se encontrava para atuar com os Il Divo. Apesar de ter sido vacinado, demorou a pedir ajuda médica, tendo dado entrada no hospital no dia 7, com dificuldades em respirar. Foi colocado em coma induzido. Acabou por morrer nos Cuidados Intensivos 12 dias depois.

Mas a família não está conformada. “Sinceramente, não esperávamos que pudéssemos ver este terrível desfecho”, afirmou o advogado, que pondera avançar com uma ação judicial.